テレビ朝日の特撮映像シリーズ「PROJECT R．E．D．」の第2弾に「角醒（かくせい）ハンターオメガホーン」（7月26日スタート、日曜午前9時）が決まった。赤いヒーローが活躍するシリーズで、放送中の「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」に続く第2弾。トレジャーハンターの人間が、角獣（角を持った巨大な獣）と異色のバディーを組む物語。楢原聖（20）が主人公のトレジャーハンター、炎のシャウト／キャプテン・オメガホーン