王様と他種族の許されざる駆け落ち--。夢のなかのストーリーを膨らませて作り上げた漫画『いい夢を見たけど続きを見れなかったので自分で考えた話』がXで注目されている。 【漫画】『いい夢を見たけど続きを見れなかったので自分で考えた話』を読む 立場を超えた恋愛を妄想たっぷりに作り上げた作者は八丸真幸さん（@2D2D2D）。現在は新連載の準備中だという彼に、本作を生み出した背景を聞いた。（小池直也）