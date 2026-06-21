2026年6月20日、北海道旭川市の住宅で火事がありました。火事があったのは、旭川市住吉4条2丁目の2階建ての一般住宅です。午後11時半すぎ、近所の住民から「家が燃えている。火が見える」と消防に通報がありました。消防によりますと、この火事で90代の男性が病院に搬送されましたが、意識不明の重体だということです。火は通報から約3時間後に消し止められました。警察と消防が火事の詳しい原因を調べています。