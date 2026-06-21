歌手の未唯mie（68）が20日、インスタグラムを更新。熱海五郎一座公演の観劇を報告した。「昨日は、新橋演舞場に観劇に参りました。スーパー・エキセントリック・シアターとスペシャルゲストの〈熱海五郎一座〉による『仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜』」と書き出すと、印象的なシーンを描写しその感想をつづった。「いつものそれぞれのキャラのおとぼけ笑いに、安心と待ってました感」とすると、「仲良