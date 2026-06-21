FIFAワールドカップ2026・グループF第2節が20日に行われ、日本代表と同組のスウェーデン代表がオランダ代表に1−5の大敗を喫した。スウェーデンを率いるグレアム・ポッター監督の試合後コメントをスウェーデンメディア『fotbollskanalen』が伝えた。5−1の大勝を収めたチュニジア代表戦から一転、今度は自分たちの守備の脆さを露呈させた。前半の早い段階でブライアン・ブロビーの2得点を許すと、後半立ち上がりにもコーディ・