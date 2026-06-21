元テレビ朝日のフリーアナウンサー宇賀なつみ（40）が20日、インスタグラムを更新。誕生日を迎えて40代に突入したことを報告した。この日、40歳の誕生日を迎えた宇賀は、ストライプ柄のシャツを羽織り、紫を基調にカラーなどをあしらった花束を両手で抱えて笑顔を見せるショットを公開。「本日またひとつ歳を重ねまして、40代に突入しました。たくさんのメッセージをありがとうございます」とファンへの感謝を伝えた。「今が最高に