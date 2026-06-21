オランダ代表FWコーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）が、スウェーデン代表戦を振り返った。オランダ紙『テレグラフ』が伝えている。FIFAワールドカップ2026・グループF第2節が20日に行われ、オランダ代表はスウェーデン代表と対戦。5分にブライアン・ブロビーが先制点を決めると、17分にもブロビーが追加点をマーク。さらに、47分と54分にガクポがリードを広げる得点を奪い、59分には1失点を喫したものの、89分にク