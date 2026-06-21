レースクイーン（レースアンバサダー）の央川かこ（31）が20日までにインスタグラムを更新。バースデーイベントの告知をした。央川は「今年のバースデーイベントは7／11(土)に開催させて頂きます」と報告。そして「詳細はまた後日お知らせしますが、ぜひスケジュール空けておいてもらえると嬉しいです」と呼びかけ、へそピアスがキラリ、ショートパンツ＆自身の名前入りTシャツ姿を披露した。この投稿に「可愛くスタイルも素敵」「