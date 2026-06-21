◆米男子プロゴルフツアーメジャー第３戦全米オープン第３日（２０日、ニューヨーク州シネコックヒルズＧＣ＝７４４０ヤード、パー７０）１１位で出た初出場の久常涼（２３）＝ＳＢＳホールディングス＝は３バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７３で回り、通算３オーバーの１７位で最終日へ向かう。６０位で決勝ラウンドに滑り込んだ松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は１バーディー、６ボギー、１ダブルボギーの７７