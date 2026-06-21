レアル・マドリードは20日、獲得への関心が報じられるフランス代表FWミカエル・オリーズ（バイエルン）に関する公式声明を発表。「当該選手、その代理人、あるいは関係者との間で、直接的・間接的な接触を一切行っていないこと」を表明した。会長選挙で再選したフロレンティーノ・ペレス会長は、ふたたび「ワールドクラスの選手の獲得」を目指しており、オリーズがターゲットとして噂されている。バイエルンは「非売品」である