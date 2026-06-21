女優しゅはまはるみ（51）が20日、インスタグラムを更新。“うっかり告知漏れ”したドラマ「孤独のグルメ」への出演を報告した。「うっかり告知漏れしちゃいましたが、昨晩放送された『孤独のグルメシーズン11』最終話に出演していました！」と報告。「監督は5回目(6かも!?)の北畑監督」とし、「大好きな松重豊さんと2019年のCM以来またお会いできて、本当にうれしかったのに、緊張してほとんど話せなかったのが心残り笑」とつづっ