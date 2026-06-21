サッカーＷ杯北中米大会の日本代表戦が行われるメキシコ・モンテレイから２１日放送の日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）に中継生出演したＭＣの中山秀征がとんだハプニングに遭遇していたことを明かした。前日２０日土曜日の「シューイチ」で「実は私も明日のチュニジア戦を観戦すると、皆さんにお伝えするということですね。今からですね、この後、メキシコに向かいます」と告知