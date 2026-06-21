コスプレーヤーえなこ（32）が20日までに、インスタグラムを更新。プールでの撮影カットを公開した。投稿では屋内プールを背景に、黒のメッシュ素材を使ったハイレグの競泳水着姿で撮影に臨む姿を公開した。「今日はプールで撮影したよ」とつづり、水中に立ちながらカメラに向かうショットを披露している。さらに「コミケ用の写真集なのでお楽しみに」と記し、夏のコミックマーケットに向けた写真集の制作が進んでいることを明かし