女優の波瑠（35）が20日、インスタグラムを更新。誕生日を祝うメッセージへの感謝とともに、近況を収めた写真を公開した。17日に35歳の誕生日を迎えた波瑠は「今年もお祝いのメッセージたくさんありがとうございました！」と多くのファンからの祝福に感謝の気持ちをつづった。公開された写真には、波瑠が室内で両手でピースサインをつくりながら笑顔を見せている。「最近食べたご馳走とか、いただいた可愛い花束と、楽しかったお友