バンダイは、『ビーロボ カブタック』より「RE:スーパーチェンジ ガニラン」(4,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「RE:スーパーチェンジ ガニラン」(4,400円)『ビーロボ カブタック』より「RE:スーパーチェンジ ガニラン」が登場。1997年当時の「スーパーチェンジ」ギミックを、2026年版として徹底アップデート