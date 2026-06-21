セブン‐イレブン･ジャパンは、『セブンカフェ スムージー』から、夏の新商品「トロピカルマンゴースムージー」を、全国のセブン‐イレブン店舗で6月23日から順次発売する。『セブンカフェ スムージー』には、急速凍結させることでおいしさとみずみずしさをそのまま閉じ込めた果物や野菜を使用している。また、ピューレなどを独自技術で凍らせてアイスキューブに加工。専用マシンで商品ごとに合わせた時間と速度でかき混ぜることで