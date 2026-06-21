元日向坂46で女優の影山優佳（25）が21日までに自身のインスタグラムを更新。サッカー日本代表取材で米国滞在中のオフショットを披露した。これまでの投稿で日本代表取材に北中米を訪れていることを明かしていた影山は黒メガネにポニーテール、黒の日本代表エンブレムが入ったトップスにグレーのパーカー、ショートパンツ姿での街歩きショットをアップ。ハッシュタグで「ootd」「Nashville」「サッカー日本代表」「worldcup2