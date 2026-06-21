歌手で俳優の小柳ルミ子（73）が18日、自身のインスタグラムを更新。高級外車「マセラティ」と、クールな私服のブラックコーデに身を包んだ撮影ショットを公開した。【写真】「メッシも大好きな『マセラティ』と一緒に」高級車＆小柳ルミ子の“クール”な2ショット大のサッカー好きとして知られる小柳は、「私の愛するメッシも大好きな『マセラティ』と一緒に撮影をして来ました」と報告し、漆黒の高級車とともにポーズを決め