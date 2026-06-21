演歌歌手の藤あや子が20日に自身のアメブロを更新。同じく演歌歌手で親交のある長山洋子から誕生日プレゼントを受け取ったことを報告し、心のこもった贈り物への感謝をつづった。【映像】藤あや子、夫婦乾杯ショット＆2人分の手料理（複数カット）「嬉しい誕プレ」というタイトルでブログを更新した藤は、「長山洋子ちゃんから頂いたキラキラゴージャスなファン」と切り出し、プレゼントされたハンディファンの写真を公開。「