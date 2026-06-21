新井宏昌氏が明かした佐々木の懸念点「長打がつきまとう」好調だった右腕の投球が突然、暗転した。ドジャース・佐々木朗希投手は19日（日本時間20日）、本拠地で行われたオリオールズ戦に先発登板。5回まで1安打無失点とほぼ完璧な投球も、3点リードの6回に2本の本塁打を浴び、3失点で降板し4勝目を逃した。チームは2点を追う9回に3点を奪い逆転サヨナラ勝ち。劇的勝利に沸いたが、佐々木には課題が残るマウンドとなった。初回