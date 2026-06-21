日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダと対戦し、二度のビハインドを追いつき、２−２のドローに持ち込んだ。現地20日にメキシコのモンテレイで行われる第２節では、チュニジアと対戦する。その北アフリカの雄は、第１節でスウェーデンに１−５で敗れ、サブリ・ラムシ監督を電撃解任。16日にエルベ・ルナールを新指揮官に招聘した。これが初陣で、どんな戦術やメンバーに臨んでくるのかは読めな