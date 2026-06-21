元サッカー日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏が21日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。同日に行われる、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグの日本−チュニジア戦（午後1時キックオフ）について言及した。闘莉王氏は、久保建英が左膝負傷で欠場する右シャドーのポジションについて、「シャドーをやれる選手は今、日本の中でちょっと少ないんですよね。あえて言えば、伊東純也選手がそこに入るんじゃないかな