タレントの三田寛子（60）が20日、自身のインスタグラムを更新。夫で歌舞伎俳優の中村芝翫（60）の体調不良による休演を謝罪した。「『仮名手本忠臣蔵』五.六段目早野勘平を芝翫と橋之助がダブルキャストでやらせて頂く『6月歌舞伎鑑賞教室』主人の休演にともないご心配ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした」と夫の体調不良による休演を謝罪。「大事を取り急遽代役を三男の歌之助が務めました」と報告した。