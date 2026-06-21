ABEMA西澤由夏アナウンサー（32）が20日、自身のインスタグラムを更新。出演していたABEMAの婚活番組「時計じかけのマリッジ」での“結婚成立”についてつづった。「『時計じかけのマリッジ』をご覧いただいた皆さま。最終回まで見届けていただき、ありがとうございました。1人では難しかった婚活も、あやかさんとなちょと頑張ることで、進むべき軸・方向を見つけることができました。女子部屋での時間が本当にかけがえなく、笑っ