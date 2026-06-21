テレビアニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のファン参加投票企画「キュアエクレールの正体は誰！？」が21日よりスタートした。本編を見て謎のプリキュア「キュアエクレール」の正体を推理する投票企画で、公式サイトでは注意事項が掲載されている。【画像】誰が変身する？キュアエクレール候補者の4人公開されたキャラ設定画この企画は、本日21日放送の第21話よりキュアエクレール編がスタートし、初期のキービジュア