◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（6月21日、東京ドーム）巨人の甲斐拓也選手が東京ドームに合流しています。甲斐選手は今季は開幕2軍スタート。ここまで1軍昇格はありませんでした。前日の1軍戦で、大城卓三選手がキャッチャー、岸田行倫選手がファーストと、ベンチにいるキャッチャーが小林誠司選手1人に。作戦面での制限が発生するため、キャッチャーを4人置くものとみられます。