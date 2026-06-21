米大リーグ公式サイトが20日（日本時間21日）、カブスのジャスティン・ディーン外野手（29）がメジャー初安打を放った際のエピソードを伝えた。ディーンの名前を聞いて、昨年のドジャースのポストシーズンを思い出すファンは少なくないだろう。主に代走・守備要員としてレギュラーシーズン18試合、ポストシーズン13試合に出場。ワールドシリーズ制覇に貢献したが、打席機会はわずかで、メジャーでは通算2打数無安打1三振だった