女優上白石萌歌（26）が21日までにインスタグラムを更新。ファンクラブグッズで作ったシールを紹介した。たくさんのシールをアップし「FC goodsでつくった夢のぷっくりシールかわいい…かわいいわたしがいちばん欲しい」と大満足の様子を投稿した。さまざまなイラストがシールになっており、「ハットさんのモデルはリリーさんです」と、NHKの音楽番組「The Covers」で共演するリリー・フランキーと思われる、シールにも「触れ