三田寛子（60）が21日までにインスタグラムを更新。夫で歌舞伎俳優中村芝翫（60）の休演があった興行の東京公演の千秋楽を投稿した。三田は着物姿の写真をアップし「主人の休演にともないご心配ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした大事を取り急きょ代役を三男の歌之助が務めました温かいご声援のもと無事に本日東京公演の楽を迎えられましたありがとうございました」と記した。さらに、長男橋之助の妻能條愛未とラ