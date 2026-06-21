巨人・甲斐拓也捕手（３３）が２１日の中日戦（東京Ｄ）から今季初めて１軍に合流する。チーム事情により、リチャード内野手（２７）の２軍再合流が決まった。左手小指骨折から復活したリチャードは１３日・西武戦（ベルーナドーム）の２回、今季初打席で決勝の１号ソロ。橋上監督代行も「ああいうのを期待しています」と高評価していた。一方、捕手陣は大城が打率３割３厘、６本塁打で岸田も同２割８分、４本と打撃好調だ。