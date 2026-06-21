◆米女子ゴルフツアー▽メイヤー・クラシック第３日（２０日、ミシガン州ブライズフィールドＣＣ＝６６１１ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、２２位で出た山下美夢有（花王）が８バーディー、３ボギーの６７と伸ばし、通算９アンダーでトップと５打差の７位に浮上した。６位で出た竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は７１で、７０の勝みなみ（明治安田）と並び、８アンダーの１０位に後退した。７１の岩井千怜（ホン