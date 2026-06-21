◆女子プロゴルフツアーニチレイレディス最終日（２１日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）雷雲接近のため、スタート時間が３０分遅れて、最終ラウンドが始まった。通算１１アンダーで首位の荒木優奈（Ｓｋｙ）、１打差２位から今季の新人一番乗りの初優勝を目指す１９歳の藤本愛菜（ヤマエグループＨＤ）、２打差３位の佐藤心結（みゆ、ニトリ）の最終組は午前９時１０分にスタート。ホールアウトは午後