【モデルプレス＝2026/06/21】カリスマトレーナーのAYAが6月21日、自身のInstagramを更新。第1子の出産を報告した。【写真】41歳美女トレーナー、生まれたて第1子の横顔＆小さな手◆AYA、第1子出産を報告AYAは「この度、新しい命が誕生致しました事をご報告させて頂きます。美しく紫陽花が咲き誇るこの季節に外の世界へ」と第1子の出産を報告。「我が子がこの世に生まれた瞬間は感動と喜び、そしてこの子に出会えた奇跡に感謝の気