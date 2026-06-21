ダイエットで知っておきたい「カタボリック」「アナボリック」とは たんぱく質補給は適切なタイミングで 私たちの体の主なエネルギー源は糖質です。食事を抜いたり、糖質制限ダイエットなどを行っていたりすると、糖質の供給が追いつかず、エネルギー源が不足します。すると糖質に代わるエネルギー源として体脂肪や筋肉を構成するたんぱく質が利用されるようになるのです。 筋肉のたんぱく質がエネルギ