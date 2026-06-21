◇米男子ゴルフツアー全米オープン第3日（2026年6月20日米ニューヨーク州シネコックヒルズGC＝7440ヤード、パー70）メジャー第3戦の第3ラウンドが行われ、11位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は73で回り、通算3オーバーの17位に後退した。首位とは9打差。60位で予選通過した松山英樹（34＝LEXUS）は77と崩れて11オーバーの65位となった。ウィンダム・クラーク（32＝米国）が70で回り7アンダーで単独首位