佐賀に来てからの2戦で圧巻の走りを見せるバロックパールが主役だ。浦和からの転入初戦だった2走前は5馬身、前走は8馬身差つけて連勝を飾った。時計面はさらに短縮できそう。昨年12月以来の休み明けを克服して他馬を完封する。ヴァイスウィッチの前走は息の入らない展開で厳しかった。ここは2走前のようにマイペースの逃げに持ち込めそうだ。期待は大きい。エイシンクァンタムは確実に上向き。佐賀転入3走目で要注意だ。安定感