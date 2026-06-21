セーデルマンランドの相手探しだ。JRA1勝クラスから転入して異なる距離で3連勝。前走後は1カ月の休養でしっかり乗り込んできた。距離延長はプラス。中間の気配も申し分ない。池田師は「元気も出てきた。順調。いいと思う」と好勝負を見込んでいる。アーチーテソーロの前走は距離延長でも持ち味の先行力を発揮して2着と踏ん張った。佐賀では7勝、2着2回と連を外していない。ウインクルキセキはじっくり脚をためて。高知から転入