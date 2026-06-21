ウィズプライドに期待したい。スタートが課題で、前走も後方からの競馬。行き足がついて好位まで押し上げるも、3着が精いっぱいだった。真島二師は「とにかく五分に出てくれたら」と願った。距離延長はプラスに働くはず。初騎乗となる石川倭がエスコートする。レジェンドは再転入初戦の前走で逃げ切った。ここも絶好枠から自分のペースに持ち込みたい。リヴァイデントは前々でしぶとく立ち回れば。アイフィロスは4走前のように