東京・北区の小学校で児童ら11人がけがをした火事で、火元の音楽準備室から電気ストーブと室内の空気を循環させる送風機が見つかったことがわかりました。【映像】音楽準備室から火が出る様子（実際の映像）おととい、北区滝野川にある小学校で火事があり、4階の音楽準備室など200平方メートルほどが焼け、男子児童ら2人が腕の骨を折るなど合わせて11人がけがをしました。警視庁などはきのう、実況見分をし音楽準備室が火元