ショウサンカナヲが連勝ゴールを決める。佐賀2走目だった前走は発馬を決めると、直線は出水のアクションにも応えて初勝利をつかんだ。母がダートで活躍したように、砂は合うようだ。ここは絡んできそうな馬も不在で展開利が見込めそうなのもプラスになる。オニタイジの前走は、門別からの転入初戦で上がり最速の末脚で2着。叩き2走目で上積みも期待できる。イソダはこれが初のダート戦。距離への対応もポイントになる。前走で