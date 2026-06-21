6月18日、徳島県阿波市で、パトカーに車を衝突させた後、運転手らが車を乗り捨てて逃走している事件で、この車が盗難車だったことが新たに分かりました。18日、徳島県阿波市阿波町で「不審車両」として、警察に追跡を受けていた車が、ショッピングセンターの駐車場でパトカー2台と衝突したのち、逃走する事件がありました。その後、約8キロ離れた阿波市市場町の山中で乗り捨てられた車が見つかりましたが、この