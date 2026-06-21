ウクライナの特殊部隊に付けられた名称をめぐり、ポーランドの大統領が、ゼレンスキー大統領に授与した勲章をはく奪するなど両国の関係に亀裂が走っています。【映像】ポーランド、ゼレンスキー氏から勲章はく奪ポーランドのナブロツキ大統領は19日、ゼレンスキー大統領に授与していた最高位の「白鷲勲章」をはく奪すると発表しました。ゼレンスキー氏が先月、特殊部隊に対し、第二次世界大戦中に独立闘争を続けた「UPA＝ウ