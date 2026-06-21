「ドジャース−オリオールズ」（２０日、ロサンゼルス）第２子誕生のため前日の試合を欠場したドジャースの大谷翔平投手が、登板予定の２４日（日本時間２５日）のツインズ戦へ向けて、試合前にドジャースタジアムで投手調整を行った。左翼での約２０分のキャッチボールでは距離を５０メートルまで伸ばし、最後は投手と捕手の距離で投球した。投球後はファンが集まった左翼外野席へボールを１球投げ入れた。引き上げる際に