日本政府が北極政策の初改定へ乗り出すのは、北極圏で航路利用や資源開発を巡り、新たな覇権争いが進んでいるためだ。欧米や中国などは相次いで北極政策の見直しに取り組んでいる。北極圏に領土を持たない日本は科学技術を通した外交を強化し、将来的な航路開拓や資源活用への関与を狙う。（国際部岡本拓真）温暖化「日本は、将来的な北極海航路の活用に目を向ける必要に迫られている」。北極政策の改定に関わる自民党中堅議