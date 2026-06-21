ファン投票という夢が詰まった一戦。メイショウアイクが頂点に立つ。佐賀転入後はJRAで未勝利だったと思えないほどの活躍。9勝、3着1回と圧巻の内容で力をつけてきた。逃げても、番手でも競馬ができるのは強み。初の重賞挑戦でも好勝負に期待する。対抗は同じ池田厩舎のロードミッドナイトだ。前哨戦だった前走の大分川賞は4角先頭から押し切った。先行力上位でしぶとさが持ち味。昨年は8着に終わった悔しさを晴らしたい。ツ