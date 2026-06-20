「コール ハーン（Cole Haan）」が、2026年秋冬コレクションを発表した。8月から11月にかけて順次発売する。【画像をもっと見る】コール ハーンは1928年にアメリカのシカゴで創業し、2028年に100周年を迎える。今シーズンは、過去のアーカイヴのディテールを現代的に再解釈した新作が多数登場した。トレンドのイーストアンドウエスト（横長）スタイルの新作「アレキサンドリア スモールショルダーバッグ」（4万1800円）は、200