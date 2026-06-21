6月17日(水)リリースされた、約1年半ぶりとなるEXILE THE SECONDの新曲「SAME OLD」。 そのMUSIC VIDEOが公開された。（本作品は、アニメーションと実写を使用し、生成AIを活用して制作した映像となる） 【MV】EXILE THE SECOND - 「SAME OLD」MUSIC VIDEO 「SAME OLD」は、楽曲タイトル「SAME OLD＝いつも通り、変わらない日常」にもあるように、仲間たちと歌い、踊り、変わらず楽しみながら繰り返される