緑黄色社会が、6枚目となるオリジナルアルバム「あたまご」を、9月9日(水)リリースすることが決定した。 緑黄色社会にとって、2025年2月発表の「Channel U」以来、およそ1年7か月ぶりのアルバムリリースとなる アルバムタイトル「あたまご」は、頭で考え抜いて生み出した音楽を、自分たちの分身であり、新たな命（たまご）のような存在としてとらえ、名付けられた。 収録内容や価格などの詳細は、後日発