バドミントン元五輪代表で、キャスターの陣内貴美子（62）が21日までに自身のインスタグラムを更新。人気タレントとの食事会ショットを披露した。ストーリーズにピースサインをする自身とグラスを手にしたタレントの渡辺満里奈、辺見えみりの飲食店での3ショットをアップ。「楽しかった夜」とハートの絵文字を添えてつづった。