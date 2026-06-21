フィットネスプロデューサーで“カリスマ“トレーナーとしても知られるAYAが21日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を発表した。「この度、新しい命が誕生致しました事をご報告させて頂きます。美しく紫陽花が咲き誇るこの季節に外の世界へ」と、誕生した子供の手を握る写真や紫陽花の写真を添えて報告。「我が子がこの世に生まれた瞬間は感動と喜び、そしてこの子に出会えた奇跡に感謝の気持ちでいっぱいです。かけが